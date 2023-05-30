Вашингтон, 30 мая, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден заявил, что у него нет сомнений в том, что Конгресс США одобрит соглашение по государственному долгу к 5 июня, сообщил телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Глава Белого дома утверждает, что причин для отказа со стороны палат парламента Соединённых Штатов якобы нет.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая американский министр финансов Джанет Йеллен предупредила об угрозе дефолта в США уже к 1 июня из-за скорой неспособности её ведомства отвечать по обязательствам государства. Она призвала Конгресс поскорее поднять потолок государственного долга, чтобы избежать эту проблему.

27 мая Йеллен объявила, что срок возможного наступления дефолта в стране сдвигается с 1 на 5 июня. 28 мая Джо Байден рассказал, что достиг бюджетного соглашения со спикером Палаты представителей США республиканцем Кевином Маккарти. Президент отметил, что это решение позволит избежать наступления дефолта в стране.