Киев, 30 мая, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пообещал России дать «скорый ответ» на ракетный удары Вооружённых сил России.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Буданова в понедельник, 29 мая.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в ночь на понедельник в городе прогремели взрывы в результате российских ракетных ударов и работы украинских систем противовоздушной обороны. По его словам, взрывы прогремели в центральных районах Киева.

В результате атаки, как заявил начальник регионального управления Национальной полиции Украины Андрей Небытов, повреждения получил ряд объектов инфраструктуры. Воздушную тревогу также объявляли во Львовской и Закарпатской областях страны.