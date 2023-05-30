Глава ГУР Украины пообещал «ответить» на ракетные удары ВС России
Киев, 30 мая, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пообещал России дать «скорый ответ» на ракетный удары Вооружённых сил России.
«Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Буданова в понедельник, 29 мая.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в ночь на понедельник в городе прогремели взрывы в результате российских ракетных ударов и работы украинских систем противовоздушной обороны. По его словам, взрывы прогремели в центральных районах Киева.
В результате атаки, как заявил начальник регионального управления Национальной полиции Украины Андрей Небытов, повреждения получил ряд объектов инфраструктуры. Воздушную тревогу также объявляли во Львовской и Закарпатской областях страны.