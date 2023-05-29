Киев, 30 мая, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу ТСН заявил, что восемь африканский стран дали согласие на открытие на их территории украинских посольств.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Восемь стран уже дали официальное согласие на открытие посольств, две завершают процессы. Там, где уже есть согласие… запущен процесс поиска послов и на четыре или пять стран есть кандидаты», — сказал Кулеба.

Также глава внешнеполитического ведомства уточнил, что для расширения в этом направлении необходимо внести соответствующие изменения в бюджет Министерства иностранных дел Украины, над чем на данный момент работает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как передавало ИА Регнум, на прошлой неделе, 22 мая, Дмитрий Кулеба прибыл в Марокко, где у него пришли переговоры с высокопоставленными официальными лицами страны. Также украинский политик провёл встречу с главой МИД Марокко Насером Буритой.