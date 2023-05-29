Мелитополь, 30 мая, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Возможный взрыв прогремел в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом 29 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

По словам Рогова, в Мелитополе около 21:18 мск был слышен звук, похожий на взрыв. Подробности Рогов пообещал предоставить позднее.

В тот же день Рогов уточнил, что по каналам экстренных служб и силовых структур никаких подтверждений того, что в городе прогремел какой-либо взрыв, не поступало. Не было зафиксировано ни прилётов в результате обстрела, ни работы систем ПВО, ни теракта.

Также Рогов отметил, что в медицинские учреждения никто с минно-взрывными травмами не поступал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что при обстреле украинскими войсками посёлка Михайловка в Запорожской области погиб мирный житель, ещё один человек пострадал. По данным главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, по Михайловке подразделения ВСУ вели огонь из тяжёлых видов вооружения.