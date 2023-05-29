Москва, 30 мая, 2023, 02:40 — ИА Регнум. К 2030 году в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) станет больше прожиточного минимума на 30%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Планируем что к 2030 году мы достигнет соотношения 1 к 1,3, то есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что для этого правительство собирается увеличивать МРОТ более высокими темпами, чем растёт прожиточный минимум граждан. Котяков уточнил, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 19 242 рубля.

В настоящее время размер МРОТ составляет 16 242 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал увеличить минимальный размер оплаты труда до 50 тыс. рублей. 23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет расти с опережением темпов инфляции.

Он добавил, что повышение благосостояния населения России является одной из приоритетных задач российского правительства.