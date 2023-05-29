Москва, 30 мая, 2023, 02:02 — ИА Регнум. Полицейские на западе Москвы задержали почти 50 мигрантов в рамках рейда по пресечению нарушений правопорядка, сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Сотрудниками полиции был организован рейд по пресечению нарушений правопорядка, в ходе которого задержаны порядка 50 иностранных граждан», — говорится в сообщении, которое приводится ТАСС.

Полицейские начали проверку в районе улицы Вяземской после обращений от местных жителей, пожаловавшихся на то, что мигранты прогоняют детей с футбольной площадки, а также угрожают несовершеннолетним и их родителям. Отмечается, что ряд нарушителей в ходе задержания оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что полицейские задержали 49 человек и составили 26 протоколов об административных правонарушениях. Они касались статьи КоАП РФ 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания), а также статьей 20.1 (мелкое хулиганство) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Как сообщало ИА Регнум, 13 мая заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин признал, что увеличение числа преступлений, совершаемых мигрантами, требуют принятия действенных мер. Он отметил, что большая часть приезжих граждан не интегрируются в российское общество и пытается жить обособленно.

19 мая президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что в вопросах миграционной политики надо исходить из интересов граждан РФ.