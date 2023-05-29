Пекин, 30 мая, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Предложение США о проведении встречи на уровне глав министерств обороны на полях регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре отклонил Китай. Об этом 29 мая пишет издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Уточняется, что ночью Пекин проинформировал Вашингтон о том, что китайская стороны отклонила приглашение главы минобороны США Ллойда Остина встретиться с министром обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре. Американская сторона предлагала провести встречу на полях форума, который назначен на 2–4 июня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американские власти пытаются организовать в июне 2023 года встречу главы Пентагона Остина с министром обороны КНР Ли Шанфу. Предыдущая встреча между главами оборонных ведомств двух стран состоялась на полях «Шангри-Ла диалога» в Сингапуре в 2022 году. Однако после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года, отношения Пекина с Вашингтоном резко ухудшились.

При этом в апреле текущего года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон заинтересован в расширении каналов связи с Пекином и в том числе в «восстановлении» связи по военной линии.