Киев, 30 мая, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос предположил, что украинские военные в ближайшее время из-за своих амбиций могут потерять контроль над несколькими населёнными пунктами.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы постоянно говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом надо понимать, что важно готовиться к следующему наступлению», — сказал Кривонос в интервью телеканалу «Прямой» 29 мая.

Он также отметил, что скорее всего Вооружённые силы Украины в ближайшее время могут потерять контроль над такими населёнными пунктами как Славянск и Краматорск.

По словам Кривоноса, российская армия обладает всеми необходимыми ресурсами и боеприпасами для организации успешного наступления и продвижения за линию Артёмовска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале опубликовал обращение, в которым утверждал, что решение о начале контрнаступления ВСУ принято, а сроки начала операции окончательно утверждены.