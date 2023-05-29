Рим, 30 мая, 2023, 01:32 — ИА Регнум. По меньшей мере 41 военнослужащий международных сил под руководством НАТО (KFOR) получил ранения в ходе столкновений между сербскими демонстрантами и косовской полицией в непризнанной Республике Косово, сообщила газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни в своем микроблоге уточнил, что в числе пострадавших бойцов есть одиннадцать итальянских военных. Он отметил, что трое из них имеют серьезные травмы.

Вместе с тем Таяни заверил, что жизни раненых ничего не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая на севере Косова произошли столкновения между полицейскими и сербами, пытавшимися проникнуть в здания администраций Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица. В ходе стычек в Звечане демонстранты подверглись атакам со стороны военнослужащих сил KFOR, которые ранили двоих протестующих.

Президент Сербии Александр Вучич в своём обращении к согражданам уточнил, что во время столкновений с силовиками на севере Косова пострадали 52 серба. При этом трое демонстрантов получили тяжелые ранения.