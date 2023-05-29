Белград, 30 мая, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Встречу с послом России Александром Боцан-Харченко и с посолом Китая Чен Бо анонсировал президент Сербии Александр Вучич на фоне обострения ситуации в Косове и Метохии. Об этом сказано в заявлении, распространённом 29 мая пресс-службой сербского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Уточняется, что на 30 мая у президента Сербии запланированы две встречи, с российским и с китайским представителями. На 11:00 (12:00 мск) назначена встреча с послом России Боцан-Харченко, а в 12:00 (13:00 мск) состоится встреча с послом Китая Чен Бо.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Сербии Вучич созвал на утро 30 мая встречу с представителями пяти стран, входящих в блок НАТО: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии. Встреча состоится в связи с обострением ситуации в Косове, в разговоре примет участие глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре.

Кроме того, в обращении к согражданам сербский лидер заявил, что власти Сербии примут все возможные меры для сохранения мира в самопровозглашенной Республике Косово и не допустят убийства сербов.