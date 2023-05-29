Киев, 29 мая, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Решение о начале контрнаступления ВСУ принято, сроки начала операции украинской армии окончательно утверждены. Об этом заявил 29 мая президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении к согражданам, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отмечается, что украинский лидер созвал 29 мая совещание ставки. Вечером того же дня в своём обращении к гражданам Украины президент страны подтвердил, что все решения о начале широкомасштабного контрнаступления ВСУ приняты, сроки «начала движений» украинских войск утверждены.

Кроме того, президент Украины выразил благодарность бригадам, которые подготовились к предстоящему «движению войск», а также поблагодарил страны Запада за военную помощь и гарантии дальнейших поставок оружия Киеву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, контрнаступление украинской армии начнётся в скором времени.

В свою очередь обозреватель китайского издания Asia Times Стефан Брайен заявил, что президент Украины боится объявить контрнаступление ВСУ, так как есть серьёзные сомнения в победе украинской армии, несмотря на активную поддержку со стороны западных союзников.