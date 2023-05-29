Вашингтон, 29 мая, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Самостоятельная политика России вызывает ярость у Запада, который не хочет с этим мириться и пытается уничтожить страну, обостряя конфликт Украины с РФ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, в основе неприязни западных стран лежат идеологические расхождения с Москвой. Эксперт пояснил, что Россия отказывается принимать «новые абсурдные ценности», которые навязываются ей Западом.

Макгрегор отметил, что западные государства считают такую позицию преступлением. Он указал на то, что из-за этого НАТО игнорирует проведение мирных переговоров по Украине, чтобы не признавать свое поражение в борьбе с РФ.

Эксперт также подчеркнул, что наличие у России национальной идентичности и собственной культуры всегда заставляло США и их союзников добиваться ослабления страны. Он полагает, что российский путь развития, который отличается от западного, позволяет стране достигать успеха.

Кроме того, Макгрегор выразил мнение о том, что путь развития Запада в свою очередь показал собственную несостоятельность, и из-за этого Европа всё больше тяготеет к Москве.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля российский президент Владимир Путин заявил, что западные страны желают уничтожения России. 29 апреля глава государства отметил, что Запад пытается навязать другим странам свои непонятные правила, однако РФ не собирается следовать им.

Он также добавил, что бывшие партнёры Москвы маниакально разрушают правовую базу и каналы дипломатической связи.