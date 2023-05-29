Анкара, 30 мая, 2023, 00:05 — ИА Регнум. Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на Украине. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны также обсудили ситуацию и развитие конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее Реджепа Тайипа Эрдогана с его переизбранием на пост президента Турции также поздравили президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер США Джо Байден.

По итогам второго тура президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал наибольшее количество голосов. По данным Центральной избирательной комиссии, Эрдоган набрал около 53% голосов.