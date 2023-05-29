Волгоград, 29 мая, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Женщина и двое мужчин насмерть отравились, при чистке уличного туалета в Даниловском районе Волгоградской области, ещё один пострадавший госпитализирован. Об этом 29 мая сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) по району.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

ЧП произошло в посёлке Белые Пруды. По предварительным данным, при чистке канализации в частном домовладении на месте погибли две женщины, 63 и 39 лет, а также 51-летний мужчина. Ещё один мужчина 35 лет был госпитализирован с признаками отравления в Даниловскую Центральную районную больницу.

Как отметили в пресс-службе областного комитета здравоохранения, состояние пострадавшего стабильно тяжёлое. Пациент проконсультирован специалистами центра острых отравлений ГКБ СМП № 25.

Уточняется, что вероятная причина гибели людей — отравление парами соляной кислоты. Как сообщает ТАСС, прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту гибели людей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве 29-летняя блогер-психолог скончалась от передозировки в реанимации. Девушку госпитализировали с диагнозом «отравление наркотиками» из номера в отеле Holiday Inn на Симоновском Валу в Москве. Её молодого человека, поступившего в больницу с таким же диагнозом, медикам удалось спасти.