Москва, 29 мая, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Внедрение обязательной маркировки воды, предназначенной для детского питания, утверждено с 1 сентября 2023 года правительством России. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано 29 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вода

В тексте постановления сказано, что начиная с 1 сентября 2023 года компании при вводе в оборот воды для детского питания должны будут предоставлять в информационную систему мониторинга сведения о нанесении средств идентификации на упакованную детскую воду. А начиная с 1 марта 2024 года возникнет обязательство о предоставлении сведений при выводе из оборота детской воды.

По данным Роспотребнадзора, воду для детского питания производят 27 юридических лиц. Согласно информации ООО «Оператор-ЦРПТ» (оператор системы маркировки в Российской Федерации), все производители детской воды уже зарегистрировались в системе.

Как уточнил замгендиректора ЦРПТ (Центра развития перспективных технологий) Реваз Юсупов, слова которого приведены в сообщении оператора маркировки, система маркировки полностью готова к прослеживаемости детской воды.

«Уникальные особенности этого вида товаров для прослеживаемости отсутствуют, нанесение кодов на все типы упаковки многократно отработано на других товарных категориях, а все необходимые инструменты, включая интеграции с профильными ведомствами, — уже реализованы», — пояснил Юсупов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России Национальный союз защиты прав потребителей и Минэкономразвития обсуждают введение заградительных пошлин на ввоз БАДов из недружественных стран. Союз обращался в Минэкономразвития России с предложением о запрете импорта в Россию биодобавок из недружественных стран либо о введении заградительных пошлин на ввоз БАДов в размере 220%.

Отмечается, что обязательная маркировка биологически активных добавок производителями и импортерами может начаться в России с 1 октября 2023 года.