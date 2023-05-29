Каир, 29 мая, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Президенты Египта и Турции Абдель Фаттах ас-Сиси и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о том, что Каир и Анкара немедленно преступят к повышению уровня двухсторонних дипломатических отношений, сообщила 29 мая канцелярия египетского главы.

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Кроме того, они условились обменяться послами. Участники беседы также подтвердили глубину исторических связей между их странами и заявили о необходимости развивать сотрудничество.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября пресс-секретарь президента Египта Бассам Ради заявил, что египетские власти готовы преодолеть многолетний кризис в дипломатических отношениях с Турцией. 28 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил, что Анкара и Каир могут улучшить дипломатические отношения и обоюдно назначить своих послов.

Отношения Египта и Турции резко ухудшились после свержения египетского президента Мухаммеда Мурси в 2013 году. Тогда Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким осуждением случившегося. Обе страны взаимно выслали египетского и турецкого послов.