Саратов, 29 мая, 2023, 23:37 — ИА Регнум. В Саратове 15-летний подросток попал в реанимацию после курения вейпа, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщил глава министерства здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Вейп

«Сегодня вечером в отделение реанимации и интенсивной терапии ГУЗ «СОДКБ» бригадой скорой помощи доставлен подросток 15 лет в крайне тяжелом состоянии. Из анамнеза известно, что ухудшение состояния произошло после курения вейпов в компании знакомых», — написал Костин в своём Telegram-канале.

По его словам, врачам удалось запустить сердце подростка, которое дважды отказывалось работать. В патологической картине на первое место вышел отёк лёгких.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля на официальном сайте правовой информации опубликовали подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Согласно новой реформе, закон также запрещает предлагать подобные товары на выставках, ярмарках и мобильных киосках.