Белград, 29 мая, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Сербские власти примут все возможные меры для сохранения мира в самопровозглашенной Республики Косово, но не допустят убийства сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич 29 мая в ходе обращения к согражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По его словам, руководство республики довело свою позицию до представителей НАТО. Он попросил сербов, проживающих в Косово и Метохии, не вступать в конфликт с силами Североатлантического альянса.

Кроме того, он призвал международное сообщество «образумить» косовского премьер-министра Альбина Курти.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Александр Вучич заявил, что Альбин Курти пытается стать местным «Владимиром Зеленским» и такое стремление приведёт к крупным столкновениям в самопровозглашенной республике. Он также отметил, что из-за этого Косово и Метохия столкнутся с тяжёлой ситуацией, которой прежде не было.

29 мая в Косово вспыхнули столкновения между сербами с косовской полицией. Местный спецназовец открыл огонь из автомата по толпе протестующих сербских граждан в муниципалитете Звечан. В результате происшествия пострадал один человек.

Кроме того, сербов атаковали представители сил НАТО KFOR, которые применили за день в отношении протестующих более 30 светошумовых гранат и открыли стрельбу по толпе. Эти столкновения привели к ранению двоих человек.

Протесты начались из-за того, что сербское население в Звечане, Лепосавиче, Зубин-Потоке и Косовска-Митровице потребовали отставки местных мэров. Сербы являются большинством населения в этих муниципалитетах, в которых на недавних выборах глав городов участвовали только косовары.