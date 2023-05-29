Белград, 29 мая, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Во время столкновений с полицией самопровозглашенной республики Косово и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба, трое из них ранены тяжело. Об этом 29 мая заявил президент Сербии Александр Вучич в своём обращении к гражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Пострадали всего 52 серба, которые обратились за медпомощью в больницу Северной Косовска-Митровицы, из них трое тяжелораненых, включая Драгишу Галяка 50 лет, который ранен двумя пулями албанских спецназовцев», — уточнил сербский лидер.

По словам Вучича, пострадавший Галяк получил ранения в район тазобедренного сустава и в руку, мужчину прооперировали, он находится в отделении интенсивной терапии. Кроме того, президент Сербии указал, что тяжёлые ранения получили экс-глава муниципалитета Звечан доктор Драгиша Милович, а также Часлав Софрониевич, который серьезно пострадал от резиновых пуль.

Также Вучич уточнил, что силовиками были задержаны четверо сербов. Со стороны KFOR пострадал 41 военнослужащий, трое представителей сил НАТО получили тяжёлые ранения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во время столкновения сил НАТО KFOR с сербами в самопровозглашенной Республике Косово были ранены два человека.

Как заявил президент Сербии Вучич, в Косове боец косовского отряда сил специального назначения (ROSU) открыл стрельбу по толпе сербов из автомата Калашникова в муниципалитете Звечан.

29 мая агентство Associated Press распространило информацию о том, что на севере Косова вспыхнули столкновения между полицейскими и сербами, пытавшимися проникнуть в здания администраций Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица. Позже газета «Вечерне новости» написала о том, что представители сил НАТО KFOR атаковали сербов в Звечане.