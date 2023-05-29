Париж, 29 мая, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Насилие в Косове призвал остановить сербский теннисист Новак Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем матче первого круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» (Roland Garros). Об этом 29 мая сообщает газета «Вечерне новости».

Andrew Campbell Новак Джокович

Сербский теннисист оставил послание на телевизионной камере, в котором назвал Косово частью Сербии.

«Косово — сердце Сербии! Стоп насилию!» — такой текст написал Джокович.

В социальных сетях уже распространяются призывы наказать сербского спортсмена и дисквалифицировать его.

«Я не знаю, накажут ли меня, но я не буду оправдываться. Я бы сделал это снова», — заявил, в свою очередь, Джокович.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представители Международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косове.

В частности, сообщалось, что между полицейскими и сербами, которые пытались проникнуть в здание местной администрации на севере Косово, начались столкновения. Косовская полиция и контингент НАТО в Косове и Метохии (KFOR) 29 мая оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица для того, чтобы защитить их от недовольства местного сербского населения.

Рано утром 29 мая из населенного пункта Звечан поступала информация о стрельбе и звуках ударных бомб. Атака была проведена KFOR. Во время столкновения сил НАТО KFOR с сербами в самопровозглашенной Республике Косово были ранены два человека.

Президент Сербии Александр Вучич созвал на утро 30 мая встречу с представителями пяти стран в связи с обострением ситуации в Косове. Об этом он объявил в обращении к согражданам.