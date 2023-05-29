Белград, 29 мая, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Премьер самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти организовал столкновения на севере края, чтобы вызвать конфликт Сербии и НАТО. Об этом 29 мая заявил президент Сербии Александр Вучич.

GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС Столкновения косовской полиции с этническими сербами в городе Звечан

«Всё это организовано Альбином Курти, с его большим желанием, чтобы произошёл конфликт между сербами и НАТО, а он, единственный виновный в происходящем, умывает руки как Пилат и говорит, что это с ним никак не связано», — сказал Вучич, обращаясь к гражданам.

По его мнению, международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) не защитили сербов на севере Косова и Метохии вопреки гарантиям.

«Представители KFOR вопреки гарантиям не защитили сербов и не предотвратили захват муниципалитетов и насилие», — заявил Вучич.

Глава Сербии заверил, что власти не допустят погрома сербского народа,

«Мы развернули наши силы в соответствии с обстановкой в местах, где мы считаем это необходимым. Мы будем патрулировать некоторые места сегодня вечером с нашими военнослужащими», — подчеркнул Вучич.

Ранее ИА Регнум сообщило, что между полицейскими и сербами, которые пытались проникнуть в здание местной администрации на севере Косово, начались столкновения. Косовская полиция и контингент НАТО в Косове и Метохии (KFOR) 29 мая оцепили здания местных органов власти в общинах Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица для того, чтобы защитить их от недовольства местного сербского населения.

Позже представители международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косове. По данным журналистов, атаку была провели силы KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО).

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в центре Европы зреет «большой взрыв», а ситуация с конфликтом между Сербией и Косово тревожная. Он уточнил, что Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение.