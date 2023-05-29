Белград, 29 мая, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич созвал на утро 30 мая встречу с представителями пяти стран в связи с обострением ситуации в Косово. Об этом он объявил в обращении к согражданам.

GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС Столкновения косовской полиции с этническими сербами в городе Звечан

По мнению Вучича, «премьер» самопровозглашенной республики Альбин Курти провоцирует столкновение Сербии с Североатлантическим альянсом.

«Всё это организовал Альбин Курти, со своим большим желанием, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО, а он, единственный виновный в происходящем, умывает руки, как Пилат, и говорит, что это с ним никак не связано», — сказал президент Сербии.

29 мая в Косово начались столкновения сербов с местной полицией. Местные жители требуют, чтобы косовские мэры городов Звечан, Лепосавич, Зубин-Поток и Косовска-Митровица, где преобладает сербское население, ушли в отставку. Подавляющее число жителей городов отказались участвовать в голосовании, где были только косовары, но выборы признали действительными.

Вучич, комментируя обострение обстановки в Косово, сравнил Курти с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава Сербии заявил, что этот косовский лидер точно так же занимается террористической деятельностью, пытаясь выставить свой народ жертвой.