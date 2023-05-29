Москва, 29 мая, 2023, 21:36 — ИА Регнум. В апартаментах, расположенных на 60-м этаже башни «Нева» в Москва-Сити, 29 мая рухнула часть наружной стены во время ремонта. Об этом сообщило сетевое издание «MSK1. RU».

Дарья Антонова ИА Регнум Москва-Сити

По данным журналистов, стена рухнула, когда хозяин апартаментов был дома. Он сообщил об этом спасателям. На место прибыли сотрудники МЧС.

«Это не несущая стена, потому что она тонкая», — сказала изданию представитель управляющей компании.

Как сообщил Telegram-канал «112», в момент обрушения в башне шёл ремонт. Предположительно, обрушение произошло из-за того, что загорелся клей. На опубликованных кадрах заметно, что в стене образовался пролом высотой с человеческий рост, через который видно улицу.

На сайте башни «Нева» сказано, что эта недвижимость относится к «премиум-классу».

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая в Москве на Заповедной улице во время пожара в многоквартирном доме рухнула стена из-за высокой температуры. Тогда один человек погиб, один получил травмы.