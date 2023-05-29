В апартаментах в Москва-Сити рухнула часть стены на 60-м этаже дома
Москва, 29 мая, 2023, 21:36 — ИА Регнум. В апартаментах, расположенных на 60-м этаже башни «Нева» в Москва-Сити, 29 мая рухнула часть наружной стены во время ремонта. Об этом сообщило сетевое издание «MSK1. RU».
По данным журналистов, стена рухнула, когда хозяин апартаментов был дома. Он сообщил об этом спасателям. На место прибыли сотрудники МЧС.
«Это не несущая стена, потому что она тонкая», — сказала изданию представитель управляющей компании.
Как сообщил Telegram-канал «112», в момент обрушения в башне шёл ремонт. Предположительно, обрушение произошло из-за того, что загорелся клей. На опубликованных кадрах заметно, что в стене образовался пролом высотой с человеческий рост, через который видно улицу.
На сайте башни «Нева» сказано, что эта недвижимость относится к «премиум-классу».
Как сообщало ИА Регнум, 15 мая в Москве на Заповедной улице во время пожара в многоквартирном доме рухнула стена из-за высокой температуры. Тогда один человек погиб, один получил травмы.