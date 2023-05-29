Москва, 29 мая, 2023, 20:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с победой на выборах главы государства. Об этом 29 мая сообщила администрация турецкого лидера.

Михаил Метцель/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Во время телефонного разговора лидеры России и Турции обсудили вопросы отношений между странами и другие темы, договорившись о дальнейшем развитии сотрудничества.

«Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента Тайипа Эрдогана с переизбранием на президентский пост, выразив надежду, что итоги состоявшихся выборов пойдут во благо турецкому народу. Оба лидера договорились о дальнейшем развитии отношений между РФ и Турцией и в региональных вопросах», — сообщила администрация.

Реджеп Тайип Эрдоган избран президентом Турции в результате второго тура президентских выборов, который состоялся 28 мая. По итогам голосования он набрал около 53% голосов избирателей, опередив своего соперника Кемаля Кылычдароглу. В первом туре выборов, прошедшем 14 мая, за Эрдогана проголосовали 49,52% избирателей, а за представителя оппозиции Кылычдароглу — 44,88%.

Президент Путин 28 мая направил Эрдогану, избранному президентом на третий срок, поздравительную телеграмму, отметив, что победа на выборах стала закономерным результатом его самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики.

Назвав турецкого лидера «дорогим другом», российский президент отметил, что в России оценивают высоко личный вклад Эрдогана в укрепление двусторонних отношений между странами, и пожелал ему новых успехов на посту главы государства, крепкого здоровья и благополучия.