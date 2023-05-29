Москва, 29 мая, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Лондонский клуб «Арсенал» сможет удалить пост с поздравлением бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину, но история от этого не изменится. Это заявление 29 мая опубликовали на странице сборной России по футболу в Twitter.

imago sportfotodienst/ТАСС Андрей Аршавин

«Вы можете удалить пост, но вы не можете стереть свою историю», — говорится в сообщении.

К нему также прикрепили снимок с удаленным поздравлением с днём рождения от «Арсенала» и видеороликом, где Аршавин забил четыре гола во время игры с «Ливерпулем» в 2009 году.

Лондонский клуб опубликовал поздравление российскому футболисту 29 мая в Twitter, но оно продержалось несколько часов, пост удалили после того, как украинские болельщики стали писать там гневные комментарии, возмущась из-за того, что клуб поздравил российского спортсмена.

В апреле 2009 года Аршавин спас «Арсенал» от поражения, забив четыре гола. Тогда игра завершилась со счётом 4:4. После этого он стал знаменитостью в Великобритании.