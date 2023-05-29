Москва, 29 мая, 2023, 20:22 — ИА Регнум. На западе Москвы несколько лет взрослые, которые работают на ближайшей стройке, выгоняли детей с футбольного стадиона и не давали им там играть. Они не пускали никого на площадку, где гоняли мяч, и нецензурно ругались. Как стало известно ИА Регнум, на очередной матч нагрянули полицейские и задержали игроков.

ИА Регнум Полиция задерживает мигрантов на футбольном поле в Москве

История с футбольным полем на Беловежской улице местных жителей беспокоит давно. Школьный стадион доступен абсолютно всем в любое время. Несколько лет назад на нём играли дети и не покидали площадку до позднего вечера. Но на стадион начали приходить рабочие-мигранты и играть все выходные там в футбол. Они же не давали детям играть на стадионе, выгоняли их и выкидывали мячи за территорию.

Местные жители долго терпели, беседовали с футболистами, предлагали сделать расписание поля, но получали в ответ только оскорбления и отказы. Тогда жильцы записали жалобы детей и обратились в полицию. Теперь арена «Беловежская улица дом 7» снова стала свободной для посещения всеми желающими.

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Как сообщало 8 апреля ИА Регнум, в Красноярске турнир по хоккею с мячом среди подростков закончился дракой с выяснением отношений. Недовольные отцы юных спортсменов устроили потасовку с тренером. Причиной стало недовольство родителей хоккеистов работой наставника и предвзятым отношением к их детям.