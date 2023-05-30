Москва, 30 мая, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Московская компания «Праймсофт» начнёт серийный выпуск браслетов для дистанционного контроля здоровья. Браслеты будут применяться в рамках единой платформы «Цифровой аватар» который также является разработкой предприятия, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Праймсофт» начнёт серийный выпуск браслетов для дистанционного контроля здоровья

«Последние два года компания «Праймсофт» активно развивает направление гражданской телемедицины. Ранее там разработали платформу «Цифровой аватар», которая предназначена для анализа состояния здоровья сотрудников», — заявил Овчинский. Он добавил, что браслеты, которые будет выпускать компания, будут фиксировать основные параметры: ЭКГ, пульс, уровень насыщения крови кислородом, температуру, давление и другие. Первые поставки запланированы на конец 2023 года.

Уже сейчас тестируются 50 первых образцов. Данные, которые будут передавать браслеты, будут анализировать медицинские работники и специальные системы мониторинга.

Компания «Праймсофт» специализируется на разработке программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта, автоматизации бизнес-процессов и цифровых технологиях в области телемедицины.