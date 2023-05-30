Овчинский: московская компания запускает производство «умных» браслетов
Москва, 30 мая, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Московская компания «Праймсофт» начнёт серийный выпуск браслетов для дистанционного контроля здоровья. Браслеты будут применяться в рамках единой платформы «Цифровой аватар» который также является разработкой предприятия, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Последние два года компания «Праймсофт» активно развивает направление гражданской телемедицины. Ранее там разработали платформу «Цифровой аватар», которая предназначена для анализа состояния здоровья сотрудников», — заявил Овчинский. Он добавил, что браслеты, которые будет выпускать компания, будут фиксировать основные параметры: ЭКГ, пульс, уровень насыщения крови кислородом, температуру, давление и другие. Первые поставки запланированы на конец 2023 года.
Уже сейчас тестируются 50 первых образцов. Данные, которые будут передавать браслеты, будут анализировать медицинские работники и специальные системы мониторинга.
Компания «Праймсофт» специализируется на разработке программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения в сфере искусственного интеллекта, автоматизации бизнес-процессов и цифровых технологиях в области телемедицины.