Киев, 29 мая, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк помечтал о создании на территории приграничных с Украиной российских регионов «демилитаризованной зоны». Об этом он написал в своём Twitter в понедельник, 29 мая.

Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Подоляк

«Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей для избежания повторения агрессии в будущем. Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100–120 километров», — заявил он.

Подоляк уточнил, что говорит о зонах в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях. Более того, советник Зеленского «запланировал» для таких зон обязательное участие «международного контрольного контингента».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Подоляк выставил России условия для переговоров. Сам он назвал их «реалистичными», но заключаются они в требованиях о выводе российских войск с территории Украины, признании распада СССР и суверенитета входивших в него стран, выдаче так называемых «военных преступников» и создании «демилитаризованной зоны» на территории России, а также в сокращении ракет повышенной дальности. А за день до этого он пригрозил новыми вылазками диверсантов на территорию России. Об этом он заявил, говоря о подготовке контрнаступления ВСУ в Донбассе.