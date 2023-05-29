Москва, 29 мая, 2023, 19:38 — ИА Регнум. На участках 17 и 18 бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Москве построят жилье, общественно-деловые и научно-производственные объекты. Инвестор был определен в результате торгов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«В торгах на право комплексного развития территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» площадью свыше 15 гектаров победило общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АРТСТРОЙ». Инвестиции в проект могут составить около 25 миллиардов рублей», — отметил Ефимов. Он добавил, что бюджетный эффект от проекта достигает более чем 1,2 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта в городе появится более 4 тысяч новых рабочих мест.

В аукционе приняли участие три компании. Стоимость права на заключение соглашения по итогам аукциона составила 559,86 миллиона рублей. Так, инвестор построит на участке почти 300 тысяч квадратных метров недвижимости. После заключения договора с городом девелопер приступит к разработке проекта.