Киев, 29 мая, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины 29 мая на заседании проголосовали за то, чтобы перенести празднование победы над нацизмом с 9 на 8 мая. Об этом сообщил один из депутатов от партии «Голос» Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», — написал он.

За документ проголосовали 417 депутатов. Его внёс на рассмотрение в Раду президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский также распорядился 9 мая отмечать День Европы для формирования у населения «европейской идентичности». В этот день в 1950 году тогдашний министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил Германии объединить ряд направлений в промышленности.

В результате к инициативе присоединились другие страны, так основали Европейское объединение угля и стали — предшественника ЕС.