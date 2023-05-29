Москва, 29 мая, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%. Такое заявление сделал в понедельник, 29 мая, министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Владимир Федоренко/РИА Новости Антон Котяков

По его словам, увеличение МРОТ в перспективе планируется в общем проводить темпами, превышающими рост прожиточного минимума трудоспособных жителей России.

«Планируем, что к 2030 году мы достигнем соотношения 1:1,3, то есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%», — сказал Котяков на встрече с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Министр труда также отметил, что с 1 января 2024 года МРОТ увеличится и достигнет размера в 19 242 рубля.

Ранее об опережающих темпах роста минимального размера оплаты труда в России говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Как сообщало ИА Регнум, по её словам, такое решение поддержали президент Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин. Голикова добавила, что с 1 января 2024 года также должен заработать реестр нуждающихся граждан. Мишустин, ранее анонсируя значительное повышение МРОТ с января 2024 года, заявил, что по поручению главы государства индексация составит 18,5%. Премьер отметил, что повышение благосостояния россиян — один из приоритетов правительства.