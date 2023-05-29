ДНР, 29 мая, 2023, 19:20 — ИА Регнум. В посёлке Озеряновка Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела ВСУ повреждены здание администрации, храм, газопровод и два жилых дома. Об этом 29 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крест на куполе храма

«Населенный пункт Озеряновка: зафиксированы повреждения здания Озеряновской сельской администрации по улице Рихтера, зафиксированы повреждения здания храма по улице Рихтера, улица Рихтера, 17/2 — частный жилой дом, улица Кокоринова, 4 — частный жилой дом, также поврежден газопровод», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая военные ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). По киевскому району города было выпущено 10 ракет из РСЗО.

Ранее утром того же дня ВСУ в течение часа выпустили 24 снаряда натовского калибра 155 мм по жилым кварталам Донецка и Макеевки.