Киев, 29 мая, 2023, 19:17 — ИА Регнум. На Украине ликвидировали известного украинского боевика по кличке «Барбо», сообщил 29 мая в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

«В зоне проведения СВО ликвидирован Пётр Бабак — уроженец Тернополя, член нескольких украинских неонацистских группировок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Бабак был ликвидирован в районе Червоной Дибровы.

Поддубный напомнил, что «Барбо» был также побратимом известного националиста Евгения Панова.

Как сообщало 23 мая ИА Регнум, украинский спортсмен-легкоатлет 23-летний Богдан Ходаковский экс-чемпион страны по прыжкам с шестом, ликвидирован в боях в Артёмовске. Он добровольно пошёл в ряды ВСУ, был снайпером.

Также в боях за Артёмовск ликвидировали украинца-ваххабита, который был членом террористического батальона Александр Жданенко по кличке «Ансар». Он стал приверженцем радикальной идеологии и примкнул к батальону чеченских террористов.