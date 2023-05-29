Москва, 29 мая, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Роль малого и среднего предпринимательства (МСП) в структурной перестройке российской экономики усиливается, особенно в обрабатывающей промышленности и машиностроении. Об этом 29 мая заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Решетников

«Усиливается роль МСП в структурной перестройке экономики, в особенности в таких отраслях, как машиностроение, обрабатывающая промышленность, IT, туризм», — отметил Решетников на правкомиссии по вопросам развития МСП.

Министр подчеркнул, что Россия входит в число лидеров по показателю числа субъектов МСП на тысячу человек населения при сравнении с другими странами. Однако по показателю доли в ВВП роль малого бизнеса в российской экономике ниже.

«У нас каждый субъект МСП в среднем создает пока меньше рабочих мест и меньше добавленной стоимости, чем субъекты МСП за рубежом», — сказал Решетников.

Как он пояснил, России необходимо до 2030 года выйти на качественный рост малого и среднего бизнеса, прежде всего за счёт роста уже действующих предприятий.

Ранее ИА Регнум сообщило, что более 6,7 тысячи предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) в первом квартале 2023 года получили услуги центров поддержки экспорта, а 765 компаний заключили экспортные контракты на общую сумму в 211 млн долларов США. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» помогает отечественным производителям, в том числе и небольшим, выйти на международные рынки.