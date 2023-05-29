Москва, 29 мая, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 мая на встрече с действующими главой Якутии Айсеном Николаевым заявил, что поддерживает его решение баллотироваться на следующих выборах руководителя региона. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Айсен Николаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

«Действительно поддержал и пожелал успехов», — сказал представитель Кремля журналистам.

Также на встрече с Николаевым Путин отметил, что в Якутии за последние пять лет значительно улучшилась демографическая ситуация. Глава региона объяснил это разносторонней поддержкой семей, материнства и детства.

До этого начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что в Якутии при руководстве Николаева проделали большой путь в развитии креативных индустрий.

Следующие выборы главы Якутии должны пройти в сентябре этого года. Николаев возглавляет регион с мая 2018 года. С ноября 2019 года он также является секретарём регионального отделения «Единой России».