Москва, 29 мая, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Тот факт, что в Польше резко негативно восприняли призывы австралийского эксперта не бояться ядерной войны с Россией из-за Украины, свидетельствует о том, что польские аналитики не лишены инстинкта самосохранения. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 мая заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв.

National Nuclear Security Administration Ядерный взрыв

Так он прокомментировал публикацию Павла Лисицкого в статье для Do Rzeczy, в которой тот раскритиковал призывы Малкольма Дэвиса, специалиста аналитического центра Австралийского института стратегической политики и бывшего сотрудника министерства обороны Австралии не страшиться ядерной войны с Россией из-за украинского конфликта.

«Судя по тому, что сказал австралийский эксперт, — это отморозок. Даже по австралийским меркам. Ему сидя в Австралии хорошо чесать языком, — констатировал Трухачёв. — Но в Польше, несмотря на всю русофобию её политической элиты, такие заявления поддержки не встретят. Они хотят жить».

Как пояснил собеседник ИА Регнум, польские эксперты продемонстрировали инстинкт самосохранения, раскритиковав советы австралийского военного специалиста.

«Европа не хочет превращаться в радиоактивный пепел. Иными словами, в Австралии сказал маргинал, а ответили ему не маргиналы. Конечно, Европа не хочет ядерной войны, так как понимает, что погибнет в этой войне. Инстинкт самосохранения есть даже в Польше. Поэтому её власти не спешат устраивать столкновение с Россией», , — сказал Трухачёв.

Трухачёв подчеркнул, что заявления Дэвиса следует рассматривать как попытку человека, у которого, «судя по всему, не всё в порядке с головой, подлить масла в огонь».

Сам Лисицкий, оценивая предложения Дэвиса, также не постеснялся в выражениях, назвав идеи австралийца абсурдными, так как во внимание не принимаются ни масштаб возможных жертв, ни иные последствия. Лисицкий подчеркнул, что такой вариант развития событий будет катастрофой не только для киевского режима, но и для всех остальных европейских стран.

Сам же Дэвис, насколько можно судить, не считает риск ядерной войны чем-то ужасным. По его словам, в поддержке Украины Европа вообще и Польша в частности действительно могут зайти слишком далеко и добиться того, что «русские применят тактические ядерные ракеты на Украине». Но, как полагает Дэвис, эти страхи не должны стать причиной отказа от помощи Украине, ибо опасения запуска ядерных ракет — «это трусость».