В Киеве начались задержания за съемку работы систем ПВО
В Киеве полиция начала задерживать людей за съемку работы систем ПВО
Киев, 29 мая, 2023, 18:58 — ИА Регнум. В Киеве полиция начала задерживать жителей, которых подозревают в съемке работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 29 мая сообщил Telegram-канал «Реальный Киев».
Согласно информации источника, правоохранители задержали 33 человека, их передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). При этом официально киевская полиция подтвердила задержания двоих человек, снимавших работу украинской ПВО в Киеве. Молодых людей доставили в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативники.
В офисе президента Украины возмутились работой систем ПВО. Там отметили, что публикация подобных фото и видео наносит урон безопасности Украины и может расцениваться как преступная халатность.
Как сообщало ИА Регнум, в Киеве 29 мая прогремели мощные взрывы. Удары подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, взрывы произошли в центральных районах города. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Из-за взрывов люди спускались в метро и подвалы.
Также в ночь на 29 мая во всех областях Украины объявили предупреждение об угрозе с воздуха. Сирены воздушной тревоги включили в 02:45 во Львовской области, а через две минуты — в Закарпатской. В остальных регионах, в том числе в Киеве, воздушную тревогу объявили ещё раньше.
Удар ВКС России по авиабазе ВСУ в Хмельницкой области, где базируются самолеты — носители британских ракет Storm Shadow, мог случайно навести министр обороны Украины Алексей Резников. Он на днях обнародовал открытку с изображением фронтового бомбардировщика Су-24 с британской крылатой ракетой Storm Shadow. При этом на снимке можно было заметить эмблему 7-й бригады тактической авиации ВСУ, которая базируется в Староконстанинове в Хмельницкой области.
Российские военные в ночь на 29 мая нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам украинской армии. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, все цели удалось поразить: уничтожены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.