Киев, 29 мая, 2023, 18:58 — ИА Регнум. В Киеве полиция начала задерживать жителей, которых подозревают в съемке работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 29 мая сообщил Telegram-канал «Реальный Киев».

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Согласно информации источника, правоохранители задержали 33 человека, их передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ). При этом официально киевская полиция подтвердила задержания двоих человек, снимавших работу украинской ПВО в Киеве. Молодых людей доставили в Святошинское управление полиции, где с ними пообщались оперативники.

В офисе президента Украины возмутились работой систем ПВО. Там отметили, что публикация подобных фото и видео наносит урон безопасности Украины и может расцениваться как преступная халатность.

Работа ПВО Киева, выложенная в публичный доступ

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве 29 мая прогремели мощные взрывы. Удары подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, взрывы произошли в центральных районах города. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Из-за взрывов люди спускались в метро и подвалы.

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Также в ночь на 29 мая во всех областях Украины объявили предупреждение об угрозе с воздуха. Сирены воздушной тревоги включили в 02:45 во Львовской области, а через две минуты — в Закарпатской. В остальных регионах, в том числе в Киеве, воздушную тревогу объявили ещё раньше.

Удар ВКС России по авиабазе ВСУ в Хмельницкой области, где базируются самолеты — носители британских ракет Storm Shadow, мог случайно навести министр обороны Украины Алексей Резников. Он на днях обнародовал открытку с изображением фронтового бомбардировщика Су-24 с британской крылатой ракетой Storm Shadow. При этом на снимке можно было заметить эмблему 7-й бригады тактической авиации ВСУ, которая базируется в Староконстанинове в Хмельницкой области.

Российские военные в ночь на 29 мая нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам украинской армии. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, все цели удалось поразить: уничтожены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.