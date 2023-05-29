Вашингтон, 29 мая, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Американский сенатор Линдси Грэм выразил крайнюю радость из-за «гнева» российских властей после его слов в поддержку Украины. Об этом он сообщил в Twitter в понедельник, 29 мая.

Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press Линдси Грэм

«Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев, приносит мне огромную радость», — написал он в соцсети.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Грэм заявил, что Вашингтон ещё никогда «так удачно» не тратил деньги, как в процессе смерти россиян на Украине. Видеозапись его слов, сказанных на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, распространилась в Сети в минувшие выходные.

На слова Грэма незамедлительно отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трудно представить, что может быть большим позором для страны, чем подобные высказывания её сенатора. В свою очередь, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за русофобских высказываний Грэма.

Вскоре появились сообщения, что сенатор не называл смерть русских удачной тратой денег. Об этом, как сообщили в агентстве Reuters, якобы свидетельствует полная видеозапись его встречи с президентом Украины. В укороченной версии видео фразы Грэма о гибели русских и трате денег Штатами следуют друг за другом, но они были сказаны в разное время, а слова об «удаче» подразумевали общую поддержку Украины от США.

Однако в МИД России сочли позорными заявления о том, что слова Грэма вырваны из контекста. В заявлении ведомство отметило, что широкое возмущение по поводу его высказываний просто вынудило западные СМИ попытаться исправить ситуацию. В МИД отметили, что и не сомневались в том, что западные оппоненты в такой ситуации «включат дурака».