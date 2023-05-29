Чебоксары, 29 мая, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Прокуратура и СК Чувашии организовали проверки после видео, на котором пациента пришлось везти до машины скорой помощи на садовой тачке якобы из-за аварийного состояния моста в деревне. При этом Министерство транспорта республики рассказало о предстоящем ремонте сооружения и добавило, что оно и сейчас в рабочем состоянии.

Павел Лисицын/РИА Новости Скорая помощь

«Прокуратура Чувашии организовала проверку по публикациям о невозможности проезда автомобиля скорой помощи к жилым домам в деревне Голов Красноармейского округа. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе действительно ли автомобиль скорой помощи не смог проехать в деревню в связи с аварийным состоянием моста и отсутствием других подъездных путей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, по факту проверки дадут оценку действиям органов местного самоуправления по проводимой работе по обеспечению транспортной доступности сельского поселения.

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По итогам доследственной проверки регионального СК дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за содержание автомобильного моста.

При этом, по информации Минтранса Чувашии, мост в деревне Голов, который соединяет улицу Дубравы, находится в рабочем состоянии. В ведомстве предположили, что водитель скорой помощи побоялся заехать в деревню после прошедшего дождя, так как с одной стороны моста есть подъём по грунтовой дороге.