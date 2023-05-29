Москва, 29 мая, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 мая подписал Федеральный закон № 179-ФЗ о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

РИА Новости Танк Т-72 Вооруженных сил России

«Денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе, подписанный в городе Париже 19 ноября 1990 года», — говорится в законе.

Законопроект о денонсации ДОВСЕ 16 мая 2023 года приняли в Госдуме, а 24 мая одобрили в Совете Федерации.

Документ изначально подписали 16 стран, которые тогда входили в НАТО, а также шесть участников ещё действовавшей на тот момент Организации Варшавского договора, в том числе Советский Союз. Ни в одной из стран Североатлантического альянса не ратифицировали этот договор.

В мае 1992 года в связи с распадом СССР входившие в него Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдавия и Украина заключили Ташкентское соглашение. По этому документу страны распределили права и обязанности СССР по ДОВСЕ.

Квота России составила 6400 танков, 11 480 бронемашин, 6415 артиллерийских систем, 3450 самолётов и 890 вертолётов.

ДОВСЕ предполагал сокращение вооружений в Европе, но НАТО стал расширяться на восток, и количество вооружений альянса превысило показатели, указные в договоре. Россия приостановила действие ДОВСЕ в ноябре 2007 года, а с марта 2015 года приостановила участие в заседаниях Совместной консультативной группы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя денонсацию ДОВСЕ, отметил, что договор не был действующим механизмом и в этом нет вины России. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва лишь оформила то, что давно произошло фактически.