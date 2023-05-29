Манчестер, Великобритания, 29 мая, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Уроженец Дагестана Мухаммад Ибрагимов, выступающий за академию английского футбольного клуба «Манчестер Сити», прямо во время матча кинул на прогиб соперника. Кадры момента опубликовал в понедельник, 29 мая, Telegram-канал SHOT.

VirusMaster ФК «Манчестер Сити»

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Как видно на кадрах, Ибрагимов остался крайне недоволен неосторожным подкатом соперника и решил провести коронный бросок. Перед этим соперники потолкались у боковой линии поля. Применили ли после случившегося к футболисту какие-либо санкции, неизвестно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Дагестане футбольный матч перерос в массовую драку. Инцидент случился после матча в одной из любительских лиг республики. В игре за право выступать в Высшей лиге НФЛ Дагестана встретились «Дербент» и «Куяда». Результатом стала победа «Дербента», но после игры футболисты устроили массовую драку, кадры которой появились в соцсетях.

Аналогичным образом поступили фанаты итальянских «Наполи» и «Удинезе», устроившие массовую драку на стадионе сразу после завершения матча своих команд. «Лазурно-белые» 4 мая впервые за 33 года выиграли первенство страны, и их болельщики хотели это отпраздновать, выбежав на поле стадиона в Удине, но фанаты хозяев радости не оценили и встретили гостей кулаками.