Шебекино, Белгородская область, 29 мая, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Под обстрелом Вооружённых сил Украины (ВСУ) находились населенные пункты Шебекинского городского округа. В результате погиб мужчина, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Александр Погожев ИА REGNUM Убежище

«К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель», — говорится в сообщении.

Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте. Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставили в медучреждения.

Также украинские военные обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. В этих населенных пунктах снаряды повредили линию электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте.

Как сообщало ИА Регнум, атаки на приграничные территории России украинские военные ведут с начала спецоперации.

В результате обстрела украинскими войсками промышленного предприятия в Шебекино 29 мая пострадали четыре мирных жителя. Под обстрел попали два промышленных предприятия, на одном из которых из-за прилёта снаряда произошло возгорание производственного корпуса с лакокрасочными жидкостями. Четверо пострадавших, сотрудники предприятия, доставлены в больницу с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом.