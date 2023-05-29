Львов, Украина, 29 мая, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Во Львове произошла массовая драка с переселенцами из Харькова. Об этом 29 мая сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Львов

Конфликт произошёл 27 мая в Железнодорожном районе города. По одной из версий, стычка началась после того, как приезжие грубо ответили на националистическое восклицание местных. Обе стороны пострадали в результате начавшейся драки, несколько человек госпитализированы.

Как отметил источник канала в местной полиции, объективно найти виновника конфликта не удалось, так как район славится маргинальным населением, которое, по другой версии, услышав разговоры харьковчан на русском языке, не смогло оставить это без внимания. Местные жители стали требовать перейти на украинский язык, и после этого началась драка.

Ранее ИА Регнум сообщало о драке с поножовщиной беженцев с Украины в Пятигорске. Приезжие устроили беспредел в пункте временного размещения. Сообщается, что несколько мужчин распивали алкогольные напитки и в ходе начавшейся на почве этого потасовки один, ранее судимый, ранил другого канцелярским ножом. Пострадавшего госпитализировали с переломом носа, черепно-мозговой травмой и многочисленными порезами. Виновника конфликта задержали.