Москва, 29 мая, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания 29 мая поручил министру экономического развития Максиму Решетникову разработать программу поддержки малого и среднего бизнеса, который занимается социально значимыми проектами в новых регионах страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума

С просьбой о помощи выступил председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев. Он призвал запустить программу уже в 2023 году и выдавать предпринимателям, помогающим людям в новых регионах, безвозмездные гранты до 500 тысяч рублей. Мишустин поддержал предложение.

«Процесс получения финансирования должен быть простым и удобным», — подчеркнул глава правительства.

Мишустин также пообещал, что пригласит на заседание специальной стратегической сессии по развитию малого и среднего бизнеса представителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, чтобы определить другие направления помощи регионам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Решетников сообщил, что субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в новых регионах будут интегрировать в программу поддержки МСП России. Завершить этот процесс планируется до 2030 года.

Его запустят в июне 2023 года программой льготного кредитования, при обеспечении повышенного гарантийного покрытия. Кредиты будут выдавать на три года под 10%.