Москва, 29 мая, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Южная Корея остерегается открытой поставки летальных вооружений киевскому режиму, так как опасается, что Россия может снабдить КНДР современными видами вооружений. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 мая заявил заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Так он прокомментировал информацию издания The Wall Street Journal, согласно которой Южная Корея тайно отправляет Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов.

Иван Шилов ИА REGNUM Юн Сок Ёль

Как отметил эксперт, такая информация выглядит правдоподобно и логично, тем более что разговоры об этом идут ещё с осени 2022 года, когда на Украине наблюдался острый снарядный голод и США пытались мобилизовать всех своих союзников на поставку Украине боеприпасов из собственных заначек.

«Южане передают снаряды своему союзнику — США, у которых образовался собственный дефицит, причём будто бы оговаривая заранее, что эти снаряды не попадут на Украину. Всё это выглядит шитым белыми нитками», — сказал Воронцов.

При этом востоковед уточнил, что если южнокорейские боеприпасы и уходят на Украину, то едва ли это происходит по инициативе самого Сеула. Тут главный фактор — мощное и постоянное давление со стороны США, которому трудно сопротивляться.

«Хотя Сеул пытается. Но у США достаточно рычагов влияния на своего младшего союзника. Так что если Южная Корея решилась поставлять снаряды Украине, то это вынужденное решение, принятое под прессингом Вашингтона», — убежден Воронцов.

В то же время он призвал вспомнить заявление президента Южной Кореи о том, что при определённых условиях (больших жертв среди гражданского населения) Сеул может пересмотреть свою позицию и снабдить Украину своим летальным оружием.

«Впрочем, это заявление сразу же подверглось критике в самой Корее, и он стал отыгрывать и заверять, что его не так поняли и он имел в виду совсем другое», — уточнил Воронцов.

Но генеральная линия Южной Кореи, как подчеркнул Воронцов, состоит в стремлении дистанцироваться от увеличения помощи Украине, потому что на севере находится КНДР, у которой хорошие отношения с Россией.

«И со стороны РФ уже звучали предупреждения о том, что если Южная Корея начнёт поставлять оружие Киеву, то и Россия может пересмотреть свой сдержанный подход и начать поставлять в Северную Корею какие-то современные виды вооружений. Это, естественно, серьёзный сдерживающий фактор. В Южной Корее отдают себе в этом отчёт. Кроме того, южнокорейский бизнес хочет сохранить присутствие в России», — подытожил Воронцов.

Отметим, что, по данным WSJ, при поставке снарядов Украине Южная Корея пользуется следующей схемой: боеприпасы сначала отправляются в США, а потом уже Киеву. До этого Сеул поддерживал режим Владимира Зеленского исключительно нелетальной военной помощью, отправляя туда медикаменты, бронежилеты и шлемы.

В то же время в самой Южной Корее не исключают того, что Украина теоретически может рассчитывать и на летальную военную помощь, если возникнет ситуация, «с которой международное сообщество не сможет смириться», — крупномасштабное нападение на мирных жителей, серьёзное нарушение законов войны и так далее. Об этом ещё 19 апреля предупредил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Комментируя такие рассуждения, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал их недальновидными и пообещал, что Россия может отреагировать на такую политику по принципу «око за око».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что «Сеул занял недружественные позиции», а заодно напомнил, что начало поставок вооружения и техники косвенно будет означать определённую стадию вовлечённости в конфликт.

Досталось Юн Сок Ёлю и от южнокорейской оппозиции. Так, лидер Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён охарактеризовал возможные поставки вооружений Украине как «совершенно неприемлемое действие», чреватое появлением враждебных Южной Корее государств. По его мнению, президенту Южной Кореи стоит ещё раз всё обдумать, дабы ненароком не нанести «огромного вреда национальным интересам» Сеула.

И Юн Сок Ёль, насколько можно судить, обдумал. Об этом может свидетельствовать его заявление от 29 апреля 2023 года о том, что у Южной Кореи нет собственной позиции по отношению к событиям на Украине и что политика его страны строится на результатах консультаций и координации с международным сообществом.