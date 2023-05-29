Москва, 29 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Женщина-космонавт из Белоруссии полетит на Международную космическую станцию (МКС) вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и американкой Трейси Дайсон на корабле «Союз МС-25» в марте 2024 года. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Официальный сайт президента Белоруссии Марина Василевская

«В основной экипаж 21-й экспедиции посещения вошли космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, гражданка Республики Беларусь и астронавт NASA Трейси Дайсон. Они должны полететь на МКС в марте 2024 года на корабле «Союз МС-25"», — говорится в сообщении.

Ранее на сайте Центр подготовки космонавтов (ЦПК) появилась информация о том, что в экипаж включена белорусская космонавтка Марина Василевская, её дублёром назначена Анастасия Ленкова. Однако позже эта информация с сайта была удалена.

После экспедиции на станции россиянин Олег Новицкий и белорусская космонавтка возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-24», а Дайсон продолжит полёт на МКС до сентября 2024 года. Она вернётся на «Союзе МС-25» вместе с космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 мая с мыса Канаверал (американский штат Флорида) к МКС стартовала ракета Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon, на борту которого находились четыре человека, включая первую арабскую женщину-космонавта Райану Барнауи. В состав экипажа Crew Dragon, помимо Барнауи, вошли бывший астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Пегги Уитсон, а также автогонщик и предприниматель Джон Шоффнер. Кроме того, на станцию отравился астронавт из Саудовской Аравии Али аль-Карни.