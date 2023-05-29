Варшава, 29 мая, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Призывы экспертов из стран коллективного Запада не бояться ядерной войны для спасения Украины от поражения — это абсурд. Об этом 29 мая заявил обозреватель издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Ранее экс-сотрудник минобороны Австралии Малколм Дэвис призвал пойти на риск, даже в случае, если это приведёт к ядерному конфликту, назвав страх перед ядерной войной «трусостью».

«Я бы хотел услышать от этого эксперта о масштабах человеческих жертв из-за подобной тактики», — написал в своей статье Лисицкий.

Польский обозреватель уточнил, что в западных странах всё чаще говорят о недопустимости заморозки конфликта и победы России. Однако, по его мнению, такие люди совсем не думают о последствиях такого рода заявлений.

Также он подчеркнул, что такой вариант развития событий обернётся катастрофой не только для Украины, но и для всех остальных европейских стран.

«Корректно ли продвигать нарративы, следствием которых может быть массовая гибель, сидя в безопасности за океаном?» — задался вопросом Лисицкий.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар. Он отметил, что англосаксы не до конца осознают последствия своих действий и считают, что до крайнего варианта не дойдёт. При этом зампред Совбеза предупредил, что эта ситуация может дойти до такого исхода при определённых условиях.

Также 23 мая Медведев заявил, что Североатлантический альянса не воспринимает всерьёз угрозу ядерной войны, поскольку считает такой сценарий невозможным. Он указал, что в НАТО ошибаются насчёт «ядерного апокалипсиса», так как события в любой момент могут пойти «совершенно по непредсказуемому сценарию», и подчеркнул, что ответственность за это будет целиком и полностью лежать на альянсе.