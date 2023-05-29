Киев, 29 мая, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил Москве ответом за обстрел Киева. Он заявил об этом в понедельник, 29 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Кирилл Буданов

«Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят», — написал Буданов в Telegram-канале.

Российские военные в ночь на 29 мая нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам украинской армии. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, все цели удалось поразить: уничтожены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами украинской армии.

Ранее Буданов уже угрожал России. В частности, он говорил о том, что Киев «убивал и будет убивать русских», а в подотчётном ему ведомстве заявляли, что президент России Владимир Путин — главная цель украинской разведки. Буданов отметил, что считает «освобождением» то, что в России считают терроризмом.

Впоследствии он попытался оправдаться за слова об убийствах, заявив, что их выдали в искажённом виде, и отметил, что имел в виду не мирных жителей, а якобы «военных преступников».