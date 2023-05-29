Волгоград, 29 мая, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В Волгограде избили мать двоих детей, жену участника спецоперации на Украине, сообщил информационный портал «Волгоград онлайн».

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Всю жизнь женщина прожила в доме № 37 по улице Салтыкова-Щедрина. С соседями отношения стали портиться после начала СВО.

Женщина рассказала, что сначала её соседка начала проявлять агрессию по отношению к ней и семье, затем 20 мая ещё один сосед после застолья с той же самой соседкой вышел на улицу и попытался замахнуться на детей. Увидев это, женщина сделала замечание мужчине, на что он сразу же замахнулся и на неё.

В результате жительница Волгограда упала со ступенек, а после мужчина её избил. Он несколько раз ударил женщину по голове и животу. Также он попытался схватить кирпич и ударить им, но женщина вырвалась и убежала в квартиру. Пострадавшая обратилась в полицию, а затем в недавно открытый фонд помощи семьям участников СВО, но фонд заработает только 30 мая.

В волгоградском управлении МВД подтвердили факт обращения женщины в полицию. Проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине уроженцы России стали сталкиваться с притеснениями за границей. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции в Москве в марте 2022 года заявил, что жертвами русофобии становятся даже дети.