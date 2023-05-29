Москва, 29 мая, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на критику из-за рубежа по поводу прошедших в Турции выборов. Она отметила, что про невмешательство в дела других государств и демократию в Германии не слышали.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мария Захарова

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир раскритиковал граждан Турции, живущих в Германии и голосовавших за президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Оздемир заявил, что в самой Турции граждан якобы ждёт «нищета и несвобода».

Также Захарова ответила на заявление главы делегации от Парламентской ассамблеи ОБСЕ Фарах Карими. Наблюдатели данной организации отказались назвать президентские выборы в Турции честными и свободными. В этой связи представитель российского МИД задалась вопросом, а за чем тогда представители ОБСЕ наблюдали.

Как сообщало ИА Регнум, второй тур выборов президента Турции признан состоявшимся — глава ЦИК республики Ахмет Йенер объявил 29 мая, что по итогам голосования победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По результатам подсчёта 99,80% голосов, Эрдоган набрал 52,14%, обойдя своего соперника Кемаля Кылычдароглу чуть более чем на 4%. Он набрал 47,86%. Оставшиеся бюллетени тех, кто голосовал за границей, на результат уже не повлияют. В первом туре выборов 14 мая Эрдоган набрал 49,52% голосов, его оппонент — 44,88%.

Западная пресса отмечает, что, несмотря на «авторитарность» турецкого лидера, жители Турции при нём стали наконец ощущать свою важность не только в Европе, но и в мире. Так, колумнисты WP Карим Фахим и Луиза Лавлак считают, что победа Эрдогана подчеркнула силу его самых преданных сторонников, многие из которых являются консервативными мусульманами, как ключевую и непреходящую силу в политике страны. При этом автор La Razón — Хосе Игнасио Гедес — делает более радикальные утверждения. Он называет недавние выборы в Турции «фальсифицированными» и считает, что Эрдоган «применил формулу новых тиранов этого века».